شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك العثور على محطات لشحن سيارتك الكهربائية على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل تطبيق خرائط جوجل حاليا على تسهيل العثور على محطات شحن السيارات القريبة وغير المشغولة لمالكى السيارات الكهربائية، حتى توفر على المستخدمين عناء الانتظار والبحث عن محطات لشحن سياراتهم.

ووفقًا لمدير منتجات خرائط جوجل فأصبح من الممكن الآن معرفة منافذ الشحن فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المتوفرة حولك على خرائط جوجل، فقط على المستخدم البحث عن "محطات شحن EV" فى التطبيق أو على سطح المكتب للاطلاع على معلومات فى الوقت الفعلى من شبكات مثل Chargemaster و EVgo و SemmaConnect.

وستخبرك خرائط جوجل بوجود منفذ وأنواع المحطة وسرعة الشحن، وستتمكن أيضًا من قراءة تقيمات المحطات ومشاهدة صور لها وقراءة الأسئلة من الزوار الآخرين.

والميزة الجديدة متوفرة للمستخدمين من على سطح المكتب وهواتف Android و iOS و Android Auto.