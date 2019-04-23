انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق جديد من سوني لمنافسة "أوبر" وأخواتها في اليابان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - أطلقت شركة "سوني" اليابانية خدمة "S.Ride" لتأجير السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة، العام الماضي، نيتها دخول المجال.

الخدمة هي مشروع مشترك بين "سوني" وفرعها لخدمات الدفع مع خمس شركات سيارات أجرة مرخصة في اليابان.

ونظراً لأن تأجير السيارات المدنية غير قانوني في اليابان، ستركز الخدمة على توصيل سيارات الأجرة المرخصة.

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وسبق أن كثفت شركة الإلكترونيات العملاقة استخدامها للذكاء الاصطناعي لمطابقة العرض والطلب، وفي جانب الدفع.

تدعي "S.Ride" تغطية 10000 سيارة أجرة مرخصة في طوكيو، وأكبر منافسيها هو "JapanTaxi"، وهو مشروع لسيارات الأجرة تدعمه شركة "تويوتا"، والتي تنسق بين 50.000 سيارة في جميع أنحاء اليابان ككل.

ومن بين المنافسين الآخرين تطبيق الدردشة المشهور، الذي قدم التاكسي لسنوات، "Uber"، الذي يعمل على إبرام صفقات مع مشغلي سيارات الأجرة، وكذلك شركة "Didi Chuxing" الصينية.

وصرح متحدث باسم "Sony" أنه "لا توجد خطط لإطلاق S.Ride في الخارج، بل سيبقى يعمل داخل اليابان".