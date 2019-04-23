شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تكشف عن إيراداتها للربع الأول من 2019 .. وتحقق 787 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة تويتر عن نتائج الربع المالى الأول من 2019، حيث كشفت الشركة عن نمو فى إيراداتها بشكل ملحوظ، إذ تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بقيمة 787 مليون دولار، مقارنة بـ 665 مليون دولار حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما تعد هذه الإيرادات هى ثانى أعلى رقم خلال الفترة الأخيرة للشركة، وذلك عقب الربع الأخير من 2018، الذى حققت فيه تويتر 909 مليون دولار.

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وبحسب بيان تويتر، فقد تمكنت الشركة من تحقيق صافى دخل بقيمة 191 مليون دولار، خلال الربع الأول، وحوالى 0.25 دولار عائدات لكل سهم من أسهم الشركة، فيما أوضحت تويتر أن قيمة الإيرادات من الإعلانات خلال الربع الأول من 2019 وصلت إلى حوالى 679 مليون دولار، منها 363 مليون دولار من الشركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية و317 مليون دولار عالميًا.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك حاليا 330 مليون مستخدم نشط شهريا، وهو ما يعتبر انخفاضا عن 336 مليون مستخدم نشط شهريا كانت الشركة تمتلكهم خلال العام الماضى، لكن فى نفس الوقت زاد عدد المستخدمين الذين يتلقون الإعلانات التى تنشر على المنصة من 120 مليون خلال 2018 إلى 134 مليون خلال هذا العام.



