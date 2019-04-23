الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء: أول أيام الموجة الحارة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لأول موجة حارة اعتبارا من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل، كما كشفت عن حالة الطقس خلال أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، أيضا قدمت نصائح هامة للمواطنين.

وقالت الهيئة في بيان لها: "من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الأربعاء 24 إبريل، لموجة حارة تستمر حتى الاثنين 29 أبريل الجارى، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات".

وأضافت: "من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر".

وأكدت الأرصاد أنه بصفة عامة، الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل، خلال عيد القيامة المجيدة وشم النسيم.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

- السواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية

- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية

- محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية

- محافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية

- محافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 12

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 16

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 17