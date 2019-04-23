فضيحة سامسونج.. عيوب خطيرة في الهاتف الثوري

قبل 4 أيام فقط من إطلاق هاتفها القابل للطي في الأسواق، تلقت شركة سامسونج الكورية صفعة تقترب من الفضيحة، اضطرت الشركة على إثرها إلى تأجيل إطلاق الهاتف الذي يحمل اسم جالاكسي فولد.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع إن شركة سامسونج للإلكترونيات قررت سحب جميع عينات الهاتف جالاكسي فولد التي وزعتها على مراجعين لتجربتها.
وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 أبريل بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.
لكن...
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