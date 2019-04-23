إستخدام بريد مؤقت مع طريقة الحصول عليه وفوائده

يمكنك إستخدام بريد مؤقت في الكثير من الأمور والأشياء التي ستفيدك على المدى الطويل خصوصاً إن كنت تعمل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك، في هذا المقال سنتحدث معكم عن بريد مؤقت وماهو ومالذي ستسفيده من إستخدام هذا البريد بديلاً عن البريد الإعتيادي كما سنشرح لكم طريقة الحصول عليه وإستخدامه بشكل سهل ومباشر وسريع.

ماهو بريد مؤقت ؟

بريد مؤقت هي خدمة بريد إلكتروني وهمي أو مؤقت بفترة معينة أو عنوان IP معين يختفي البريد بعد إنتهاء الفترة المحددة له أو بعد إنتهاء إستخدام الـ IP وتغييره، وأنا هنا أعني يختفي البريد بشكل كام بكل الرسائل التي أرسلها وبكل الرسائل التي تلقاها.

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بالطبع يختلف هذا البريد المؤقت عن البريد الإلكتروني الدائم الخاص بك سواءً كان على Gmail أو Yahoo أو غيرها من مواقع إستضافة البريد الإلكتروني، فهذا البريد الإلكتروني الدائم سيظل موجوداً دائماً بعنوانك وبكل الرسائل التي أرسلتها منه أو إستقبلتها عليه .

إستخدام بريد مؤقت :

هناك الكثير من الإستخدامات لبريد مؤقت وأمثاله من خدمات البريد الإلكتروني المؤقتة، أول فائدة تبادر لذهني هو أنك لن تحتاج للمعاناة مجدداً مع رسائل الدعاية المزعجة التي تصلك بالآلاف كل يوم والتي تصلك من كل المواقع التي قد تكون زرتها في يوم من الأيام خاصةً تلك التي تتطلب منك أن تقوم بتسجيل بريدك الإلكتروني بها .

تخيل معي أنك ترغب في إستخدام خدمة ما لمرة واحدة أو ترغب في الإشتراك في خدمة ما لا تكلفك أموالاً ولن تحتاج لإستخدامها أكثر من مرة ومع ذلك يطلب منك الموقع بإستمرار أن تقوم بإدخال بريدك الألكتروني ليزعجك بملايين الرسائل المزعجة الدعائية الخاصة بخدمات هذا الموقع.

عندها تتوجه إلى بريد مؤقت وتقوم بطلب بريد إلكتروني مؤقت منهم بضغطة زر وبشكل مجاني لتدخل هذا البريد لذاك الموقع ولتنتهي من كل الإزعاج الذي سيببه لك الموقع على المدى الطويل .

كيف تحصل على بريد مؤقت ؟

في البداية عليك أن تتوجه إلى موقع مؤقت من خلال هذا الرابط https://www.moakt.com/ar، لتجد أمامك الشاشة الرئيسية كما بالأسفل :

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ستقوم الآن بإدخال إسم البريد الذي ترغب به في المربع الأول ومن ثم من القائمة المنسدلة تقوم بإختيار العنوان الأخير ومن ثم إضغط على انشئ بريد عشوائي .

بعدها ستنتقل إليك الشاشة التالية وهي شاشة التحكم في البريد العشوائي المؤقت الخاص بك .

والآن دعونا نشرح الأزرار التي تراها أمامك في الشاشة :

كما يظهر لنسخ عنوان البريد الخاص بك بدلاً من أن تكتبه مجددا أو تحدده مجرد الضغط عليه ينسخه إستبدال لصنع عنوان بريد جديد عشوائي يقوم الموقع بتوليده عشوائياً حذف لإزالة البريد تماماً هذا هو عنوان البريد الخاص بك يمكنك الضغط على علامة القلم بجانبه لتعديله هذا العداد يظهر الوقت المتبقي الذي سيختفي البريد بعده ولن تستطيع الوصول إليه ولا إلى رسائله من هنا يمكنك إرسال الرسائل وإستقبالها والتحكم فيها .

كما ترى فالخدمة معتمدة وجيدة جداً هناك أكثر من 60 مليون مستخدم الآن على الموقع كما يظهر من عداد الموقع بالإضافة إلى أنه يمتلك الآن اكثر من 56 مليون رسالة مستقبلة عليه، لا يوجد أي خوف من مشاكل الخصوصية مع موقع مؤقت لأنه واحد من أفضل المواقع الموجودة حالياً .

الوصول إلى بريد مؤقت :

كما قلنا يمكنكم الوصول إلى بريد مؤقت من خلال هذا الرابط .