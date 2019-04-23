تكنولوجيا: وان بلس تؤكد رسمياً على موعد مؤتمر OnePlus 7 Pro في 14 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس رسمياً اليوم على موعد مؤتمرها القادم المقرر عقده في نيويورك للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 7 Pro، على أن ينعقد المؤتمر في 14 من مايو.

حددت العملاق الصيني وان بلس موعد مؤتمرها القادم في 14 من مايو لكشف النقاب عن إصدار مميز جديد OnePlus 7 Pro، حيث ينطلق هذا الإصدار من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

ولقد أشارت وان بلس في إعلانها الرسمي عن المؤتمر بشكل خاص إلى هاتف OnePlus 7 Pro، وهو الإصدار الذي يضم كاميرة أمامية منبثقة مع دعم تقنية شبكات الجيل الخامس.

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كما أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في الإعلانات التشويقية السابقة حول الهاتف، أن هاتف OnePlus 7 Pro يأتي بآداء سريع وإنسيابي، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لنتعرف بشكل أوضح على تقنية العملاق الصيني هذا العام في إصدارها المميز.

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