تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن هاتف Z6 Pro بتقنية hyper video وسعر يبدأ من 430 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني لينوفو الآن عن هاتفها المميز Z6 Pro الذي يأتي بتقنية hyper video مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام مع سعر يبدأ من 430 دولار.

ينطلق هاتف لينوفو Z6 Pro بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش وجودة عرض Full HD بلس مع أبعاد 19.5:9، كما يتميز الهاتف بحواف نحيفة جداً، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 855 وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام.

أيضاً تقدم لينوفو هذا الإصدار مع تقنية تبريد سائل بدقة 5 نانومتر، كما يتميز هاتف Z6 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات بزواية عرض 125 درجة، أيضاً يأتي المستشعر الثالث telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر 2 ميجا بيكسل للفيديو.

وتدعم الكاميرة تصوير super macro عند مسافة 2.39سم، أيضاً يضم الهاتف تقنية تسجيل الفيديو جديدة hyper، حيث تستخدم OIS مع جيرسكوب ب6 محاور وتقنية ToF إلى جانب PDAF ليدعم تثبيت بدقة أعلى وتركيز تدعمه تقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً تدعم التقنية تسجيل فيديو بتثبيت أكثر وإطارات ثابتة حتى مع تسجيل الفيديو أثناء الحركة.

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كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، ويضم هاتف Z6 Pro الجيل السادس من تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة،مع تصميم مميز بلون متدرج مع 17 طبقة ثلاثية الأبعاد، أيضاً ينطلق هذا الإصدار مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 27W، الذي يدعم شحن لمدة تصل إلى ساعتين من تشغيل الألعاب بعد شحن لفترة 15 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Z6 Pro من لينوفو بألوان الأسود والأزرق، مع سعر 430 للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 446 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وسعر 565 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً ينطلق أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 744 دولار، على أن يتوفر الهاتف في 29 من أبريل في أسواق الصين.

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