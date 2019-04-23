تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن أربعة أجهزة Motorola One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، أطلقت موتورولا هاتفي P30 و P30 Note في الصين، وبعد ذلك تم إطلاقهما في الأسواق العالمية تحت اسمي Motorola One و One Power. ومؤخرًا، انتشرت شائعات توحي بأن موتورولا تخطط لإطلاق إصدارات جديدة من Motorola One، وتدعي أحد التسريبات أن هناك أربعة أجهزة من Motorola One قادمان، من بينهم إصداري العام الماضي.

وبالنظر إلى أنه تم إطلاق One و One Powerقبل حوالي نصف عام، فسنركز على الإصدارين الآخرين. لنبدأ بهاتف Motorola One Vision.

لقد رأينا العديد من الشائعات المتعلقة بهاتف Motorola One Vision خلال الأسابيع الماضية، حيث أكدت بعض الصور أنه سيشبه Motorola One إلى حد ما.

فسيحتوي One Vision على كاميرا أمامية على شكل ثقب بدلًا من النتوء المعتاد، هذا مع إعداد كاميرا مزدوج من الخلف والذي سيتضمن كاميرا بدقة 48 ميجابكسل.

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سيأتي One Vision أيضًا مع معالج Exynos 9610 الخاص بشركة سامسونج مع 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ومن المتوقع أن تصل الشاشة بحجم 6.2 بوصة مع دقة 2520 × 1080 بكسل، كما يشاع أن One Vision سيأتي ببطارية بسعة 3500 مللي أمبير.

أما عن الهاتف الآخر، فهو One Action، والذي لم تظهر أي تفاصيل متعلقة به. ومع ذلك، فتشير الصور المسربة إلى أنه سيأتي بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف.

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