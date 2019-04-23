الإعلان رسميًا عن الهاتف LG X4 2019 في كوريا الجنوبية مع شاشة بحجم 5.7 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة LG تعزيز سلسلة هواتفها الذكية المتدنية، واليوم قررت الشركة الكورية الجنوبية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG X4 2019 الذي يأتي ليكون بمثابة خلف للهاتف +LG X4 الذي أعلنت عنه الشركة في العام الماضي. وكما حدث في العام الماضي، فيبدو أن الهاتف LG X4 2019 سيظهر بأسماء مختلفة بناء على المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أننا رأينا بالفعل LG X4 2019 تحت إسم LG K40 في جنوب أفريقيا وتحت إسم +LG K12 في البرازيل، وليست هناك أي تغييرات جديدة.
وعندما تتساءل عن المواصفات التقنية، فالهاتف LG X4 2019 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +IPS HD بحجم 5.7 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 16 ميغابكسل مع فلاش LED.
وعلاوة على ذلك، فالهاتف LG X4 2019 يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وزر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant في الجانب، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة LG UX، ويضم بطارية بسعة 3000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB.
وكما هو الحال مع هواتف LG الحديثة، فالهاتف LG X4 2019 يضم بدوره منفذ السماعات 3.5mm، وتكنولوجيا الصوت الثلاثي الأبعاد DTS:X 3D Surround Sound، فضلا عن رقاقة الصوت Quad DAC. عمومًا، الهاتف LG X4 2019 سيكون متوفرًا في كوريا الجنوبية بألوان تشمل الأسود والرمادي، وسيكلف 297 آلف وون كوري أي ما يعادل 260 دولار أمريكي عندما يتم البدء ببيعه في اليوم 26 من شهر أبريل الجاري.
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