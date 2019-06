الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم تفاصيل جديدة حول كاميرا الهاتف OnePlus 7 Pro القادم من شركة OnePlus. ووفقا لهذه التفاصيل الجديدة، فهي تشير من جديد إلى أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة.

وبالنسبة للكاميرا المقربة، فقد تردد الآن أنها ستضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4 توفر تقريب بصري يصل إلى 3 أضعاف. لا نعرف البعد البؤري حاليًا، ولكن يجب أن يبلغ طوله حوالي 80 ملمتر. أما بخصوص الكاميرا الثالثة، فهي ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2 مع العلم بأنها ستمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة.

سيكون OnePlus 7 Pro أول هاتف ذكي من شركة OnePlus يضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية. وبالنسبة للهاتف OnePlus 7 Pro 5G، فقد أكد لنا نفس المصدر بأنه سيستند على الهاتف OnePlus 7 Pro.

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 العادي، فهو سيضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية، واحدة بدقة 48 ميغابكسل والأخرى بدقة 24 ميغابكسل. وبالنظر إلى دقتها، فنحن نعتقد بأن الكاميرا الثانية ستكون واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد أوضحت لنا التسريبات السابقة بأن جميع طرازات OnePlus 7 الثلاثة ستضم المعالج Snapdragon 855.

A slightly different leak today:

The #OnePlus7Pro will feature three rear cams:

1. 48MP Main Lens

2. 8MP Telephoto Lens w/ 3x zoom F/2.4

3. 16MP Ultra-Wide Lens F/2.2



If y're working for a company or a carrier and have early access to Info of yet unreleased products - DM me ;) pic.twitter.com/AV6UdjCvnE