شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعتزم إنشاء حساب على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "جينا هاسبل" مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " CIA"، أن الوكالة ستطلق قريبا حساب رسمى على Instagram، إذ يعمل التطبيق حاليا على مساعدة الوكالة تأمين الحساب.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فقالت "هاسبل" فى خطاب لها، أمام حشد من الطلاب فى "جامعة أوبورن" بولاية ألاباما الأمريكية “إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ستحصل قريبًا على حساب على انستجرام، والذى سيكون ثالث موقع للتواصل الاجتماعى تشارك فيه الوكالة، وذلك بعد فيس بوك، وتويتر.

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وقالت "هاسبل":" بالطبع، لدى CIA حساب على Twitter، لكن "مكتب الشئون العامة لدينا يستعد لإطلاق حساب Instagram الخاص بنا"، وحتى الآن ليس من الواضح متى سيتم إطلاق الحساب رسميًا أو ما سيكون الغرض منه، ولكن وفقًا لموقع Mashable، هناك بالفعل صفحة مليئة برموز عشوائية فى انتظار إصدارها للجمهور.

من جهته، صرح متحدث باسم شبكة انستجرام قائلا:" لقد عمل فريقنا مع CIA، كما يعملون مع العديد من الشركاء، لتقديم أفضل الممارسات والتوجيه، إذا ما تعلق الأمر بإطلاق حساب انستجرام”.

ورغم أنه قد يبدو من غير المعتاد أن تعمل منصة التواصل الاجتماعى مع وكالة استخبارات فيدرالية، إلا أن هذه الحالة لا تعد الاولى من نوعها، حيث عمل مسئولى تويتر جنبًا إلى جنب مع المشرعين والوكالات الفيدرالية لإطلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى من قبل، كما تعاون تويتر مع لجان الكونجرس والمشرعين لضمان الانتقال السلس من جلسة واحدة إلى أخرى، كذلك فتمتلك الوكالات الفيدرالية الأخرى مثل FBI وTSA حسابات انستجرام أيضًا.