شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تعلن عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة هواوي عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2019، حيث حققت الشركة عائدات بلغت 179.7 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 39% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام، كما بلغ هامش الربح الصافي للشركة خلال الربع الأول من عام 2019 حوالي 8%، وهو أعلى قليلاً من نفس الفترة من العام الماضي.

وقامت هواوى بالتركيز على مشاريعها للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الأجهزة الذكية، وقامت الشركة بتعزيز كفاءة وجودة عملياتها، كل تلك عوامل ساعدت الشركة على استمرار أدائها القوي في الربع الأول من عام 2019.

وتتسابق الشركات خلال عام 2019 لتقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مما يعطى مجموعة هواوى لأعمال الشبكات فرص غير مسبوقة للنمو، وبحلول نهاية مارس 2019، ستكون مجموعة هواوي لأعمال الشبكات قد وقعت 40 عقدًا تجاريًا لخدمات الـ 5G مع كبرى شركات الاتصالات العالمية الرائدة وستكون قد شحنت أكثر من 70 ألف محطة أساسية لخدمات الـ 5G إلى مختلف الأسواق في جميع أنحاء العالم.

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وخلال الربع الأول من عام 2019، أطلقت هواوى منصتها الرقمية واستراتيجيتها الجديدة "Huawei Inside" كما تلتزم هواوى بالمساهمة في تأسيس دولة صين جديدة مبنية على التحول الرقمي لتصبح مركز عالمي للتحول الرقمي، وسيتم ذلك بتقديم منصة رقمية مع وجود وسائل الاتصال المتاحة في جميع الأماكن بالإضافة إلي مستوى شامل من الذكاء، كما قامت هواوي بتركيب أول محطة اتصال شبكي تدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات وموزعة للشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6. واستطاعت هواوي شحن أجهزة Wi-Fi 6 أكثر من أي شركة بالعالم في الربع الأول من عام 2019.

وتواصل مجموعة هواوى لأعمال المستهلك تقديم أفضل قيمة لعملائها من خلال منتجات مبتكرة واستثنائية، حيث تتمثل استراتيجيتها الأساسية في تقديم تجارب وحلول ذكية لكافة عملائها بمختلف فئاتهم، تمكنت هواوى من شحن 59 مليون هاتف ذكى خلال الربع الأول من عام 2019 وأيضاً في قطاعات الأعمال الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية الذكية، أصبحت شركة هواوى هى الاختيار الأول والأمثل للمستهلكين حول العالم نظراً لمنتجاتها الرائدة والمبتكرة وتجربة المستخدم التي لا مثيل لها.

ولا تزال سحابة هواوي الرقمية HUAWEI CLOUD ملتزمة بعامل الابتكار، حيث تستهدف بناء أفضل سحابة رقمية هجينة ممكنة، والتي توفر كافة الحلول الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للصناعات الذكية، وتحويل تقنية الذكاء الاصطناعي لحقيقية، أكثر من مليون مستخدم ومطور للشبكات يفضلون استخدام سحابة هواوي الرقمية HUAWEI CLOUD. خلال الربع الأول تم إطلاق خدمات سحابة هواوي الرقمية HUAWEI CLOUD في سنغافورة، وتم طرح نموذج السوق المعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل سحابة هواوي الرقمية HUAWEI CLOUD. أصبحت منصة تطوير الذكاء الاصطناعي one-stop-shop المقدمة من سحابة هواوي الرقمية HUAWEI CLOUD الأولي في التدريب على تصنيف الصور والمشاركة في مسابقة التعلم العميق Deep learning من Stanford DAWNBench..







