شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاكرز روس يستهدفون اختراق السفارات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث الأمنية Check Point عن استهداف مجموعة من القراصنة الروس لسفارات تابعة لدول أوروبية فى عدد من دول العالم، مثل إيطاليا وبرمودا وكينيا عن طريق خداع المسؤولين لتحميل البرامج الضارة، حيث يعتمد الهاكرز على إرسال رسائل بريدية تحوى مرفقات خبيثة تبدو على أنها مستندات رسمية مرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففى أغلب الأحيان، قاموا بإرسال بريد إلكترونى إلى جداول بيانات Excel باستخدام وحدات ماكرو خبيثة، وعند فتح الملف المرفق الخبيث، فإن ذلك يسمح للهاكرز بالسيطرة الكاملة على كمبيوتر المستخدم من خلال برنامج التحكم عن بعد الشهير TeamViewer حيث تم تعديل بعض ملفاته.

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ولا يبدو حتى الآن، أن هذه الهجمات مدعومة من قبل الحكومة الروسية، فيما أشار التقرير أيضا إلى أن الهاكرز استهدفوا أيضا عددا من المسئولين الحكوميين فى "العديد من الهيئات المالية، كما لاحظت Check Point أن هناك حملات مماثلة استهدفت متحدثين روس، وقد اتصفت الهجمات بالتعقيد والتخطيط المنظم واستخدام مستندات معدة خصيصاً لكل هدف واختيار الأهداف بعناية مع الانتباه لعدم ترك أى معلومات أو أثار شخصية.