أسبوع حر يبدأ غدًا.. و"الأرصاد" توجه 4 نصائح للمواطنين (بيان رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ منن اليوم، الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع على الأقل، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي من 3- 4 درجات مئوية.

ووجهت الهيئة العامة عدة نصائح للمواطنين، خلال فترة الموجة الحارة، حسب بيان صحفي، جاءت على النحو التالي:

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- زيادة معدلات شرب المياه على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

- تخفيف الملابس خلال فترات الليل والنهار في الفترة المذكورة.

- الحذر الشديد أثناء القيادة بطرق السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب...