كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ منن اليوم، الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع على الأقل، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي من 3- 4 درجات مئوية.
ووجهت الهيئة العامة عدة نصائح للمواطنين، خلال فترة الموجة الحارة، حسب بيان صحفي، جاءت على النحو التالي:
- زيادة معدلات شرب المياه على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.
- تخفيف الملابس خلال فترات الليل والنهار في الفترة المذكورة.
- الحذر الشديد أثناء القيادة بطرق السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب...
كانت هذه تفاصيل خبر أسبوع حر يبدأ غدًا.. و"الأرصاد" توجه 4 نصائح للمواطنين (بيان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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