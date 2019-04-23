تكنولوجيا: تسريب صور هواتف جوجل بكسل الجديدة.. تعرف على مواصفاتها

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تم تسريب صورة لهواتف ذكية، يقال أنها لهاتفي جوجل بكسل Pixel 3a وPixel 3a XL الجديدة، كشفت حوافا سميكة للهاتفين، فيما يبدو معها أن جوجل Google لن تتبع التصميم الشائع حاليا للحواف الرفيعة والنسبة الكبيرة التي تحتلها شاشات الهواتف الذكية.
وتكشف الصور، إن صحت، وجود منفذ لسماعات الرأس 3.5 مم في القمة العلوية للهاتفين، ويقال أن هواتف جوجل الجديدة ستكون أقل سعرا من هواتف بكسل Pixel 3 السابقة عليها، والتي صدرت في أكتوبر الماضي، حيث تستهدف جوجل المنافسة بها في فئة الهواتف متوسطة السعر.
وبحسب التقارير، فإن قياس شاشة هاتف جوجل بكسل Google Pixel 3a ستكون 5.6 بوصة، و6 بوصة في هاتف جوجل بكسل Google Pixel 3a XL، ويتوقع أن تعمل بذاكرة وصول عشوائي (رام) 4 جيجابايت، وسعة داخلية 64 جيجابايت، وأن الكاميرا الخلفية بها ستكون مزدوجة بدقة 12.2 ميجابكسل، وسوف تصدر الهواتف بالألوان الأبيض والأسود واللون السوسني (الأرجواني المزرق).
وتتوقع التقارير، وفق التسريبات، أن تعلن جوجل عن هواتفها الجديدة في مؤتمرها للمطورين Google I/O يوم 7 مايو القادم.
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