تكنولوجيا: تسلا موتورز تحقق في فيديو يصور انفجار سيارتها Model S الكهربائية!

فتحت شركة تسلا Tesla الأمريكية تحقيقا موسعا حول فيديو تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” Weibo، ظهر فيه اشتعال سيارتها الكهربائية “موديل إس” Model S.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله، فقد صورت الحادثة في يوم 21 أبريل الجاري، وظهرت خلاله السيارة وقد انبعث دخان كثيف منها، ثم اشتعلت النيران بها بالكامل خلال ثوان معدودة، وفي فيديو آخر، ظهرت ثلاث سيارات متجاورة وقد تفحمت تماما جراء انفجارهم.

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وبحسب الأخبار المتداولة، فقد تم تصوير الفيديو في شانغهاي بالصين، غير أنه لا يمكن الجزم بعد بصحة مكان الواقعة، وقد أرسلت تسلا بالفعل فريقا للتحقيق في الحادث، وذلك بحسب بيان رسمي أصدرته الشركة.

وتندر المستخدمين على ما حدث بالفيديو، الذي حقق مشاهدة تزيد عن 20 مليون في ساعات قليلة، وفي حين طالب كثيرون الشركة بكشف حقيقة الانفجار وسببه، سخر آخرين قائلين: “نصيحة، لا تركن سيارتك بجوار سيارات تسلا!”

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الجدير بالذكر أن 14 حادثا لاشتعال سيارات تسلا مسجلة بالفعل ومعترف بها من الشركة منذ عام 2013، لكنها كانت بسبب حدوث تصادم أو حوادث، وليس نتيجة اشتعال ذاتي للسيارة أثناء وقوفها كما يظهر في الفيديو الصيني، وهناك حادثة واحدة لاشتعال السيارة Model S ذاتيا، حدثت في عام 2018، حيث اشتعلت سيارة يملكها مايكل موريس، مدير إحدى القنوات التلفزيونية البريطانية، أثناء ركنها في سانتا مونيكا بلوس أنجلوس.

وتؤكد تسلا أن سياراتها الكهربائية أقل عرضة بنحو 10 مرات للاشتعال مقارنة بسيارات الوقود العادية، وذلك بناء على اختبارها لنحو نصف مليون سيارة سارت أكثر من 10 مليار ميل.