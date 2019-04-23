تكنولوجيا: هاتف Xolo ZX ينطلق بشاشة 6.22 إنش مميزة بنتوء وسعر 165 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن اليوم عن أحدث الهواتف منخفضة التكلفة Xolo ZX الذي ينطلق بحجم 6.22 إنش في شاشة مميزة بنتوء، كما يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

مع ترقب إنطلاق الإصدارات المميزة الجديدة خلال شهر أبريل، تقدم بعض الشركات أيضاً بعض الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة والمنخفضة إلى الأسواق، وهاتف Xolo ZX هو أحدث الإصدارات منخفضة التكلفة التي أعلن عنها اليوم.

ويتميز هاتف Xolo ZX بشاشة 6.22 إنش بجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بتصميم منحني 2.5D يدعمها طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

أيضاً على غرار الكثير من الإصدارات منخفضة التكلفة التي كشف عنها مؤخراً يضم هاتف Xolo ZX رقاقة معالج Helio P22 من MediaTek، كما يأتي بنمط للألعاب بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يعمل دعم أعلى آداء من كرت الشاشة في الألعاب، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

وتتميز الكاميرة الخلفية المزدوجة في هاتف Xolo ZX بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED بنغمات ثنائية ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي للتركيز التلقائي، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

Advertisements

هاتف Xolo ZX يدعم تقنية البلوتوث 5، ويأتي بقدرة بطارية 3260 mAh، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذج يضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أو 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين في بطاقة microSD خارجية حتى سعة 256 جيجا بايت.

وينطلق الهاتف باللون الأسود حيث من المقرر أن يتوفر في 25 من أبريل على موقع Amazon.in بسعر يبدأ من 165 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.

المصدر

اعلان

