شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: فيس بوك ستعلن عن 6 مشاريع جديدة لدعم مراكز البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن سعى الشركة لتنفيذ 6 مشاريع شمسية لدعم مراكز بيانات فيس بوك حول العالم، وذلك بالتزامن مع يوم الأرض.

وقال زوكربيرج فى منشور له على صفحته الشخصية عبر فيس بوك: "فى يوم الأرض، نعلن عن 6 مشاريع شمسية جديدة لدعم مراكز بيانات فيس بوك، حيث تعد مراكز البيانات الخاصة بنا بالفعل من أكثر المراكز كفاءة فى استخدام الطاقة فى العالم، وفى العام الماضى وضعنا هدفًا لجميع مراكز البيانات ومكاتبنا لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2020، ستساعدنا هذه المشروعات الشمسية الجديدة فى الوصول إلى هذا الهدف".

واحتفل العالم أمس الاثنين 22 أبريل بيوم الأرض، والذى يعتبر يوما توعويا يستهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، أسسه السيناتور الأمريكى جايلورد نيلسون كيوم بيئى تثقيفى عُقد لأول مرة فى 22 أبريل 1970.