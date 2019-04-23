وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة

كتب- محمد علاء الدين:
بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، الاستراتيجيات المختلفة لزيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الاتصالات، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون القائم بين البنك الدولي ووزارة الاتصالات، خاصة في مجال تحديث استراتيجية الإنترنت فائق السرعة، من خلال تقديم البنك الدولي الدعم الفني للوزارة وللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا المجال.
كما يقوم خبراء البنك بمساعدة الوزارة في...
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