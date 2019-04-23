وكالة المخابرات الأمريكية CIA تعتزم الانضمام إلى إنستاجرام

صرحت مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي أي” CIA (جينا هاسبل) بأن الوكالة سوف تطلق قريبًا حسابًا جديدًا لها على خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، وبأن الأخيرة تعمل على مساعدتهم على ذلك.

وخلال خطاب ألقته هاسبل يوم الخميس الماضي أمام حشد من الطلاب في جامعة أوبورن بولاية ألاباما الأمريكية، قالت: إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ستحصل قريبًا على حساب على إنستاجرام، التي ستكون ثالث موقع للتواصل الاجتماعي للوكالة حضور عليه، بعد فيسبوك وتويتر.

وليس من الواضح متى سيتم إطلاق الحساب رسميًا أو ما سيكون الغرض منه، ولكن وفقًا لموقع “ماشابل” ؤثلاخخنCEBOOK التقني، هناك بالفعل صفحة نائب مليئة برموز عشوائية في انتظار إصدارها للجمهور.

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وصرح متحدث باسم إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – لموقع “ذا فيرج” The Verge التقني يوم الاثنين: “لقد عمل فريقنا مع CIA، كما يفعلون مع العديد من الشركاء، لتقديم أفضل الممارسات والتوجيه إذا ما تعلق الأمر بإطلاق حساب إنستاجرام”.

يُشار إلى الوكالات الفيدرالية الأمريكية الأخرى، مثل: مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” FBI، تملك بالفعل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستاجرام.