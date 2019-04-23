تتوفر الآن حواسيب محمولة للألعاب بمواصفات قوية، حيث تعتمد في عملها على بطاقات رسوميات RTX 2060 و 2070 و 2080 الجديدة من إنفيديا – التي تقدم أداءً استثنائيًا في الألعاب الحديثة مع تعزيز الرسومات من خلال تقنية DLSS التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي -، لكن للأسف غالبًا لا تقل أسعار هذه الحواسيب المحمولة عن 1500 دولارًا.

وعلى الرغم من توافر العديد من طرازات الحواسيب المحمولة التي لا يتجاوز سعرها 600 دولار، إلا أنها غير قادرة على تشغيل الألعاب، ولا تدعم العديد من الميزات.

ولكن هناك أخبار جيدة لمحبي الألعاب؛ وهي أن أسعار الحواسيب المحمولة التي تعمل ببطاقات رسوميات GeForce GTX من سلسلة إنفيديا قد بدأت في الانخفاض منذ فترة طويلة، حيث يمكنك الحصول على حاسوب محمول بشاشة 15.6 بوصة، وبمواصفات جيدة، بسعر لا يتجاوز 1000 دولار.

فيما يلي أبرز 7 حواسيب محمولة للألعاب بسعر أقل من 1000 دولار خلال عام 2019:

1- حاسوب Dell G5 15:

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بصفة عامة تعتبر سلسلة الحواسيب المحمولة G-series التي تقدمها شركة ديل Dell أرخص من سلسلة الحواسيب المحمولة Alienware الشهيرة، كما أنها تتمتع بمواصفات قوية تجعلها خيارًا مناسبًا للألعاب، وتضم السلسة ثلاثة طرز منفصلة هم: G3 وG5 وG7، متوفرين بمقاسات شاشة 15 و17 بوصة.

يتميز حاسوب Dell G5 15 بالأداء القوي وجودة التصميم والسعر المناسب، ويأتي بشاشة 15.6 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بكسل.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8300H رباعي النواة، وبطاقة رسوميات GeForce GTX 1050 من إنفيديا، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وقرصين تخزين الأول من نوع SSD بسعة 128 جيجا بايت، والثاني من نوع HDD بسعة 1 تيرابايت.

يمكنك شراء إصدار حاسوب Dell G5 15 الذي يعمل ببطاقة رسوميات GTX 1050 من إنفيديا بذاكرة سعتها 4 جيجابايت بسعر 800 دولارًا فقط، بينما يتوافر الإصدار الذي يعمل ببطاقة GTX 1060 من إنفيديا بذاكرة سعتها 8 جيجابايت بسعر 1000 دولار.

2- حاسوب Lenovo Legion Y530:

تعتبر سلسلة حواسيب Legion Y التي تقدمها شركة لينوفو؛ من أروع الحواسيب المحمولة التي يمكنك شرائها من أجل الألعاب، ويتوقف سعرها على المكونات الداخلية والمزايا التي تريدها في الجهاز.

يأتي حاسوب لينوفو Legion Y530 بتصميم أنيق وحواف رقيقة، ومكبّرات صوت تدعم تقنية Dolby Audio، وشاشة 15.6 بوصة، بدقة 1920 × 1080، كما يحتوى الجهاز على لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i7-8750H، سداسي النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، وبطاقة رسوميات GeForce GTX 1050 من إنفيديا بذاكرة سعتها 4 جيجابايت.

كما يعمل الجهاز بذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 8 جيجابايت، وقرصين تخزين الأول من نوع SSD بسعة 128 جيجا بايت، والثاني من نوع HDD بسعة 1 تيرابايت.

يتوافر هذا الجهاز بسعر 800 دولارًا فقط، وإذا كنت تبحث عن أداء أقوى يمكنك شراء إصدار Legion Y530 الذي يعمل ببطاقة رسوميات GTX 1060 من إنفيديا بذاكرة سعتها 6 جيجابايت ومعالج Intel Core i5 رباعي النواة وسعره 920 دولارًا.

3- حاسوب Acer Predator Helios 300:

أعلنت شركة أيسر مؤخرًا أنها ستطلق إصدار جديد من حاسوب Predator Helios 300 في وقت لاحق من شهر أبريل الحالي، مع معالجات إنتل من الجيل التاسع وبطاقة رسوميات Nvidia RTX وتصميم أصغر وأنحف.

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يأتي حاسوب Helios 300، الذي صدر قبل عامين من الآن؛ بشاشة 15.6 بوصة، من نوع IPS بدقة 1920 × 1080، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

يعمل الجهاز بمعالج Core i7-8750H من إنتل رباعي النواة بتردد 2.80 جيجاهرتز، وبطاقة رسوميات GTX 1060 من إنفيديا بذاكرة سعتها 6 جيجابايت.

كما يعمل الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع NVMe SSD بسعة 256 جيجا بايت، ويتوفر على أمازون مقابل 999 دولارًا فقط.

4- حاسوب HP Pavilion Gaming 15t:

يتشابه حاسوب HP Pavilion Gaming 15t مع حواسيب سلسلة G-series التي تقدمها شركة ديل، ويعتبر خيارًا مناسبًا لهواة الألعاب وبديًلا مناسبًا لحواسيب HP Omen الأغلى سعرًا.

يتمتع حاسوب HP Pavilion Gaming 15t بتصميم مميز، ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية ملونة، ويبدأ بسعر 820 دولارًا على موقع HP، للإصدار الذي يعمل ببطاقة رسوميات GeForce GTX 1050 من إنفيديا بذاكرة سعتها 2 جيجابايت.

في حين يتوافر الإصدار الذي يعمل بمعالج إنتل Core i7-8750H سداسي النواة، مع بطاقة رسوميات GTX 1050 Ti من إنفيديا بذاكرة سعتها 4 جيجابايت مقابل 999 دولارًا.

تأتي سلسلة حواسيب TUF المخصصة للألعاب من آسوس في إصدارات مخصصة متعددة، ولكن جميعها تحتوي على لوحة مفاتيح ناعمة وقوية مصممة لجلسات الألعاب الطويلة وتقول شركة آسوس إنها متينة للغاية، ويصل عمرها الافتراضي إلى 20 مليون كبسة زر.

إصدار Asus TUF Gaming FX504 يعمل بمعالج Core i5-8300H من إنتل رباعي النواة، وبطاقة رسوميات GTX 1050 Ti من إنفيديا بذاكرة سعتها 4 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعره 680 دولارًا.

كما يمكنك اقتناء الإصدار الذي يعمل بمعالج Core i7 8750H من إنتل سداسي النواة، وبطاقة رسوميات GTX 1060 بذاكرة سعتها 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وقرصين تخزين الأول من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت، والثاني من HDD بسعة 1 تيرابايت، وذلك بسعر يصل إلى 1100 دولارًا.

6- حاسوب Acer Aspire E15:

يأتي حاسوب أيسر Aspire E15 بشاشة 15.6 بوصة، وبدقة 1920×1080، وعدد 6 منافذ، منفذ USB 2.0، ومنفذين USB 3.0 ومنفذ USB 3.1 Gen 1 ومنفذ HDMI ومنفذ VGA، كما يمكنك فتح الجهاز وترقية سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM وسعة التخزين.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U، وبطاقة رسوميات GeForce MX150 من إنفيديا، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بسعر 549 دولار فقط.

7- حاسوب Asus ZenBook 13:

يعتبر حاسوب أسوس (2018) ZenBook 13 UX333 أنحف جهاز في هذه القائمة ويتميز بالتصميم الأنيق الذي يجعله مختلفًا عن باقي الأجهزة، فهو يأتي مع شاشة NanoEdge بمقاس 13.3 إنش وبدقة 1920 × 1080.

يعمل الجهاز بمعالج Core i5-8265U رباعي النواة من إنتل، وبطاقة رسوميات GeForce MX150 من إنفيديا، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وقرص تخزين داخلي من نوع PCIe SSD بسعة 256 جيجابايت.

كما يأتي بلوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، ويدعم قارئ بصمات الأصابع Fingerprint ID، ويتوفر بسعر 800 دولار.