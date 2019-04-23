سامسونج تؤكد رسميًا تأجيل إطلاق Galaxy Fold

أكدت شركة سامسونج رسميًا التقارير الصادرة في وقت سابق من اليوم، والقائلة بتأجيل طرح الهاتف القابل للطي Galaxy Fold، البالغ سعره 2000 دولار، وذلك قبل أيام فقط من الموعد المقرر للبيع، وقالت سامسونج في بيان: “نعتزم الإعلان عن تاريخ الإصدار الجديد في الأسابيع المقبلة”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن هاتف سامسونج القابل للطي لن يصل إلى المستخدمين حتى وقتٍ ما في شهر مايو، على أقرب تقدير.

وابتعدت الشركة عن توفير أي تفاصيل حول مدى توافر الجهاز، حيث إنها تعمد إلى تقييم الموقف بعد التقارير الأخيرة، عن الخلل الذي أصاب شاشة العرض ضمن أجهزة المراجعين، وعلى الرغم من كون العدد قليلًا، إلا أنه يكفي لإثارة القلق ضمن هذه العينة الصغيرة.

وقالت سامسونج في بيان: “أظهرت النتائج الأولية لفحص المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة للشاشة أنه يمكن ربطها بالتأثير على المناطق العلوية والسفلية للمفصل، كما كانت هناك حالة أثرت فيها المواد الموجودة داخل الجهاز على أداء الشاشة”.

وأوضحت الشركة من خلال البيان أنها كشفت مؤخرًا عن فئة جديدة تمامًا من الهواتف المحمولة، حيث يستخدم هاتف Galaxy Fold الذكي العديد من التقنيات، والمواد الجديدة؛ لإنشاء شاشة مرنة، بدرجة كافية قابلة للطي.

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وأشارت سامسونج إلى أن مشاركات المراجعين أظهرت الإمكانات الهائلة للجهاز، كما أنها أوضحت كيف يحتاج الجهاز إلى مزيد من التحسينات، التي يمكن أن تضمن أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

وقررت الشركة تأخير الإعلان عن تاريخ الإصدار لأجل غير مسمى بعد، وذلك في سبيل تقييم هذه الملاحظات بشكل كامل، وإجراء اختبارات داخلية إضافية.

وتتجه سامسونج إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز حماية الشاشة، مع توضيح الإرشادات الخاصة بالعناية بالشاشة واستخدامها، بما في ذلك الطبقة الواقية، وذلك بغية حصول العملاء على أقصى استفادة من Galaxy Fold.

وكانت سامسونج قد أكدت من قبل أنها سوف تضع تحذيرات مكتوبة للمستهلكين، تحثهم على عدم إزالة الطبقة الواقية للشاشة، والتي تشبه واقي الشاشة التقليدي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية: إنها تقدر الثقة التي يضعها عملاؤها فيها، وهم دائماً على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها بالعمل عن كثب مع العملاء، والشركاء، لدفع هذه الصناعة إلى الأمام، مع شكرهم على صبرهم وتفهمهم.