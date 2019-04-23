تكنولوجيا: تسريبات مصورة لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy View 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جهاز Galaxy View 2 اللوحي هو أحدث أجهزة سامسونج المتوقع الإعلان عنها قريباً، واليوم يظهر تصميم الجهاز اللوحي في مجموعة من التسريبات المصورة.

إعتمدت وكالتي Bluetooth SIG وWi-Fi Alliance معايير البلوتوث وWi-Fi في جهاز سامسونج اللوحي Galaxy View 2 خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن الجهاز اللوحي لم يعلن عنه رسمياً حتى الآن.

واليوم يظهر Galaxy View 2 من جديد في أحدث التسريبات حيث يتميز بتصميم يحاكي الإصدار الذي قدم من سامسونج في 2015، بشكل خاص في وحدة التثبيت المدمجة في الجهاز اللوحي، كما يأتي هذا الإصدار بشاشة 18.4 إنش تدعم خاصية اللمس، أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز دقة عرض 1080 بيكسل.

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كما يأتي الإصدار الجديد من جهاز Galaxy View 2 بتصميم جديد لوحدة التثبيت التي تدعم تثبيت الجهاز عند 30 درجة للعرض، ولدعم إستخدام الشاشة بكفاءة أكثر عند الكتابة، وتتميز وحدة التثبيت المدمجة في الجهاز بفتحة في الجهة الخلفية تدعم حمل الجهاز بسلاسة.

أيضاً من المقرر أن يضم Galaxy View 2 رقاقة معالج Exynos 7885، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، كما ينطلق الجهاز بنموذج يدعم الإتصال بWi-Fi فقط، وأخر يدعم الإتصال بالشبكات أيضاً.

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