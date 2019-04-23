شاهد الهاتف Galaxy Fold يخضع لـ 1000 عملية طي في غضون 20 دقيقة

فاطمة أيت طالب - دبي -

لا شك أن الكثير منكم يتساءلون عن مدى صلابة الهاتف Galaxy Fold، وذلك لأن الهواتف القابلة للطي تمثل تقنية جديدة وفريدة وأيضا لأن عمليات الطي المتكررة لشاشة الهاتف قد تؤدي إلى تلف الشاشة مع مرور الوقت. ولا شك أن مقدار التساؤلات إزدادت بعدما إنتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تعرض لنا شاشات الوحدات الأولية من Galaxy Fold تعاني من بعض المشاكل.

من أجل التحقق من مدى صلابة شاشة الهاتف Galaxy Fold، أخذت قناة Unbox Therapy على عاتقها فتح وإغلاق شاشة الهاتف نحو 1000 مرة على مدار حوالي 20 دقيقة لمعرفة إلى أي حد يمكن لشاشة الهاتف الصمود قبل أن تتعرض للتلف.

الخبر السار لأولئك الذين يخططون لشراء الهاتف Galaxy Fold، فيبدو أنه بعد 20 دقيقة من الطي المتواصل بدون توقف، صمد الهاتف على نحو جيد ولا يبدو أنه تعرض لأي تلف نتيجة لعمليات الطي المتواصلة. ووفقا لشركة سامسونج، فقد قامت في السابق بطي الهاتف نحو 200 آلف مرة، لذا فمن الواضح أن 1000 عملية طي تمثل قطرة في المحيط.

ووفقا لقناة Unbox Therapy إستنادًا إلى تقديرات سامسونج، فإن ذلك يعادل حوالي 100 مرة في اليوم على مدار السنوات الخمسة القادمة. من خلال فتح الشاشة 1000 مرة، فإنهم يقومون بمحاكاة عمليات الفتح والإغلاق على مدار 10 أيام.