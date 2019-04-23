شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب يكشف عن تصميم هاتف هواوي Mate 20 X 5G المرتقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فيديو مسرب عبر قناة Zing Gadget عن تفاصيل مرئية لهاتف هواوي القادم Mate 20 X 5G الذي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، تضمن المقطع تفاصيل شاشة الهاتف وتصميم الجهاز. ووفق موقع GSMArena فإن الهاتف يعمل بمعالج Kirin 980 وبطارية بسعة 4200 ميللي أمبير مع ميزة الشحن السريع،. الهاتف يحتوي على رقاقة مودم تدعم شبكة الجيل الخامس وهي Balong 5000 ويظهر شعار 5G في خلف الجهاز. Advertisements وبحسب التسريبات فإن هاتف Mate 20 X 5G يأتي بشاشة حجمها 7.2 إنش، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. يشار إلى أن شركة هواوي تخطط لإطلاق هاتفين من نسخة Mate 20 الأول قابل للطي Mate X القابل للطي والآخر Mate 20 X 5G.

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