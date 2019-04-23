تكنولوجيا: OPPO تقدم هاتف OPPO A1k في روسيا مع بطارية 4000 mAh وسعر 156 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OPPO مؤخراً عن إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة OPPO A1k الذي ينطلق في السوق الروسي بنتوء Waterdrop في الشاشة، مع بطارية بقدرة 4000 mAh وسعر 156 دولار.
يتميز هاتف OPPO A1k بشاشة 6.1 إنش بتصميم نتوء Waterdrop في الشاشة مع جودة عرض HD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 87.43% من إطار الهاتف.
كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P22 من MediaTek، ويأتي بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ColorOS 6.0، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 مع فلاش LED، بينما يتميز بكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.
هاتف OPPO A1k يدعم شرائح SIM مزدوجة كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً تأتي الذاكرة العشوائية في الهاتف 2 جيجا بايت رام، والسعة التخزينية 32 جيجا بايت.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A1k بلوني الأحمر والأسود، على أن ينطلق في سوق روسيا بسعر 156 دولار، مع توقعات بإطلاق الهاتف في السوق الهندي أيضاً.
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