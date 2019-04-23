الفيسبوك تؤكد أنها قامت بتخزين الملايين من كلمات مرور مستخدمي إنستاجرام في ملف نصي عادي

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الشهر الماضي حدوث هفوة أمنية تتمثل في تخزين ” عشرات الآلاف ” من كلمات مرور مستخدمي إنستاجرام في ملف نصي عادي مما يتيح لعدد من الموظفين داخل الشركة الوصول إليها والإطلاع عليها. قامت الشركة بمراجهة الرقم بهدوء، وهي تقول الآن بأنه تم تخزين ” ملايين ” كلمات مرور مستخدمي إنستاجرام في ملف نصي عادي بالإضافة إلى ” مئات الملايين ” من كلمات مرور مستخدمي Facebook Lite، وعشرات الملايين من كلمات مرور مستخدمي الفيسبوك الآخرين.

عادة ما يتم تخزين كلمات المرور بتنسيق مشفر يمكن موقع الويب من التأكد من إدخال كلمة المرور الدقيقة دون قراءتها فعليًا. ومع ذلك، تسببت العديد من الأخطاء في أنظمة الفيسبوك في تخزين كلمات المرور في ملفات نصية عادية منذ العام 2012.

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قالت الشركة في شهر مارس الماضي أنها عالجت هذه المشكلة. كانت كلمات المرور المخزنة في الملفات النصية العادية المستضافة على خوادم الفيسبوك متاحة لأكثر من 20 آلف موظف. وتقول الفيسبوك أنها تحققت من الموضوع ووجدت أنه لا يوجد دليل على سوء المعاملة أو سوء إستخدام حق الوصول إلى تلك المستندات النصية.

وأشارت الشركة كذلك إلى أنه لم يتم تسريب كلمات المرور هذه إلى أطراف خارجية. وقال متحدث بإسم الفيسبوك في بيان رسمي : ” هذه مشكلة تم الإبلاغ عنها بالفعل على نطاق واسع، ولكننا نريد أن نكون واضحين أننا علمنا ببساطة أنه تم تخزين المزيد من كلمات المرور بهذه الطريقة “.