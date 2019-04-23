Huawei تكشف عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، والأرقام تؤكد النمو المتواصل للشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيبدو أن شركة Huawei في أفضل حالاتها مع حلول العام 2019. ويظهر التقرير المالي للربع الأول من هذا العام للشركة أنها حققت إيرادات بلغت 26.81 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل نموًا بنسبة 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الأرباح الصافية للشركة في الربع الأول من هذا العام نموًا بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد Guo Ping أن الأهداف الرئيسية للعام 2019 هي تحسين الحلول الموجهة للمستهلكين وشركات الإتصالات والشركات مع توقع نمو مزدوج الرقم في كل فئة.

تقول شركة Huawei أنها تمكنت من شحن 59 مليون وحدة من هواتفها الذكية في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 39.3 مليون وحدة في الربع الأول من العام 2018. وتهدف الشركة إلى ترجمة نجاحها في قطاعات أخرى بما في ذلك الحواسيب الشخصية والأجهزة القابلة للإرتداء والأجهزة المنزلية الذكية.

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وعلاوة على ذلك، مع إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G على مستوى العالم هذا العام، تعتقد شركة Huawei أن هناك فرص غير مسبوقة للنمو. وعززت الشركة مكانتها بإعتبارها أكبر منتج لمعدات الإتصالات والشبكات في العالم وتدعي أنها تمكنت من زيادة عدد عقود شبكة 5G مع 40 شركة إتصالات جديدة. ويكشف التقرير أن الشركة شحنت أكثر من 7000 محطة أساسية إلى جميع أنحاء العالم وتهدف إلى رفع هذا العدد إلى 100 آلف محطة بحلول شهر مايو المقبل. وشهد قسم الشبكات في شركة Huawei ككل نموًا بنسبة 15 في المئة من حيث المبيعات.

تعد السحابة ونظام الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من رؤية Huawei للعام المقبل. تهدف الشركة إلى وضع خدمات Huawei Cloud بين رواد الصناعة. ووفقًا للتقرير، يستخدم الآن أكثر من مليون مستخدم ومطور من الشركات خدمات Huawei السحابية. وكسبت عملية تطوير الذكاء الإصطناعي للشركة المزيد من الزخم لأنه الذكاء الإصطناعي الخاص بالشركة تمكن من إحتلال الصدارة في مسابقة التعلم العميق في جامعة ستانفورد.