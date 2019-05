تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold في الصين بسبب المشاكل المكتشفة حديثًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع البعض منكم على الأرجح، فقد واجه الهاتف Galaxy Fold القابل للطي بعض المشاكل بعدما وجد المراجعون أن شاشة هذا الهاتف تعاني من بعض المشاكل. هذه بالتأكيد ليست بداية جيدة للشركة، وخاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن الهاتف يكلف حوالي 2000$. الآن، يبدو أن شركة سامسونج قررت تأجيل إطلاق الهاتف لمعالجة هذه المشاكل.

هذا وفقا لتغريدة من المسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي قال بأنه تم تأجيل حدثين متعلقين بالهاتف Galaxy Fold في الصين. إدعت شركة سامسونج أنها كانت تواجه مشاكل في أحد الأماكن، ولكن يبدو أن تأجيل حدثين أمر مشكوك فيه إلى حد ما.

لم تقدم سامسونج أي تعليق إضافي، ولكن تم التكهن بأن التأجيل قد يكون من أجل السماح لشركة سامسونج بإجراء بعض التغييرات على علبة الهاتف. في السابق، كانت المشكلة التي واجهها المراجعون هي أن بعضهم قاموا عن طريق الخطأ بإزالة الطبقة الواقية على شاشات هواتفهم، معتقدين أنها كانت مجرد واقي للشاشة.

أصدرت شركة سامسونج منذ ذلك الحين بيانًا حول هذا الأمر وأشارت إلى أنها ستقوم بإجراء بعض التغييرات للتأكد من إيصال هذه المعلومات إلى عملائها بشكل أفضل، مما قد يفسر تأجيل الهاتف لأن سامسونج ستحتاج إلى تغيير العناصر الموجودة داخل علبة الهاتف.

لاحظ أن هذا التأخير المزعوم ينطبق على الصين فقط ومن غير الواضح ما إذا كان سيؤثر على أجزاء أخرى من العالم.

