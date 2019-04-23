شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تدوس عليها.. 4 أسئلة مهمة تكشف عن عمل "زراير" الكيبورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاتيح الكيبورد أو "الزر" الذى تضغط عليه خلال استخدامك للكمبيوتر لا يعمل ببساطة هذه الضغطة، ولكنه يمر عبر عدة عوامل وعمليات تكنولوجية مختلفة، وهنا نقدم لك عدة أسئلة مختلفة تدور حول التعامل مع الكيبورد وإجاباتها العلمية البسيطة، وذلك وفقا لما ذكره موقع " explainthatstuff" العلمى.

سؤال 1: ماذا يوجد تحت المفاتيح؟

اسحب مفتاحًا من لوحة المفاتيح ويمكنك أن ترى تقريبًا كيف يعمل، يوجد ثقب صغير في القاعدة البلاستيكية ولوحة المفاتيح بها شريط دائري طويل بنفس الشكل.

وعندما تضغط على المفتاح، يمرر الشريط لأسفل خلال الفتحة التى تلمس طبقات الاتصال، ويخرج مرة أخرى خلال قطعة صغيرة جدًا من المطاط تمنع المفتاح من التحرك لأسفل وتدفعه للخلف عند الضغط.

سؤال 2: ماذا يوجد تحت لوحة المفاتيح؟

يمكنك رؤية طبقات الاتصال البلاستيكية الشفافة التي تكشف مكابس المفاتيح و من خلال تلك الطبقات يمكنك رؤية الأشرطة الدائرية التي تنزل بها المفاتيح أسفل من أعلى.

Advertisements

ولاحظ أيضًا الكبل الذي يعمل على طول الجزء الداخلي من العلبة أعلى لوحة المفاتيح، والذي ينقل الإشارات الكهربائية من لوحة المفاتيح إلى منفذ USB بالكمبيوتر.

3. كيف تعمل طبقات الاتصال؟

هذا هو الجزء السحري من لوحة المفاتيح، فهناك ثلاث طبقات منفصلة من البلاستيك تعمل معًا لاكتشاف مكابس المفاتيح، ويتم تغطية اثنين منهم في المسارات المعدنية بالكهرباء وهناك طبقة عازلة بينهما مع وجود ثقوب فيه.

أما عن الخطوط فهى عبارة عن توصيلات كهربائية تسمح بتدفق التيارات الكهربائية الصغيرة عندما يتم ضغط الطبقات بإحكام على بعضها البعض بواسطة مفتاح يتحرك لأسفل من الأعلى.

وهناك مجموعة واحدة من التوصيلات الكهربائية على الطبقة السفلية من البلاستيك والمجموعة الأخرى موجودة على اللوح العلوي من البلاستيك، ويتم فصل الطبقتين عن بعضهما بطبقة بلاستيكية واضحة إلا في الثقوب، حيث يتم الضغط على المفاتيح لجعل اللمسات تضغط.

4. كيف يعمل كل ذلك معًا؟

عندما تضغط على مفتاح، تتجمع طبقات الاتصال العلوية والسفلية وترسل لوحة المفاتيح إشارة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك فتترجم على هيئة حروف.