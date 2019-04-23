شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حكاية البريطانى بطل هجمات "واناكرى" المحكوم عليه بالسجن بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه ماركوس هتشينز، خبير الكمبيوتر البريطانى، تهم جنائية فى الولايات المتحدة، بعد أن كان يوصف بالبطل لمساعدته فى إيقاف الهجوم الإلكترونى WannaCry، إذ اعترف بتهمتين تتعلقان بكتابة البرمجيات الخبيثة، حسبما تظهر وثائق المحكمة.

وكتب هتشينز المعروف أيضًا باسم Malwaretech على موقعه عبر الإنترنت، أنه يأسف لأفعاله ويقبل المسئولية الكاملة عن أخطائه، إذ قال: "بعد أن كبرت، استخدمت منذ ذلك الحين نفس المهارات التى أسيء استخدامها منذ عدة سنوات لأغراض بناءة، وسأواصل تكريس وقتى للحفاظ على أمان الناس من هجمات البرامج الضارة".



بطل WannaCry

وحقق هتشينز شهرة عالمية فى مايو 2017 بعد أن عمل من غرفة فى منزل عائلته فى ديفون لهزيمة هجوم WannaCry ، الذى أصاب NHS وانتشر إلى أجهزة الكمبيوتر فى 150 دولة.

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ولكن بعد شهور اعتقله عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى فى صالة من الدرجة الأولى فى مطار مكاران الدولى فى لاس فيجاس، بينما كان ينتظر ركوب الطائرة إلى المملكة المتحدة، إذ كان يحضر مؤتمر Def Con، أحد أكبر التجمعات الأمنية والقرصنة فى العالم.

واتهمت إحدى لوائح الاتهام الفيدرالية التى تم الكشف عنها فى ولاية ويسكونسن "هتشينز" بإنشاء نوع من البرامج الضارة تسمى كرونوس، ومن ثم التآمر بين يوليو 2014 ويوليو 2015 للإعلان عنها وبيعها على منتديات الإنترنت.

وتقول مستندات المحكمة فى ولاية ويسكونسن: "تم تصميم البرامج الضارة لاستهداف المعلومات المصرفية والعمل على العديد من أنواع متصفحات الويب، بما فى ذلك Internet Explorer و Firefox و Chrome، ومنذ عام 2014 تم استخدام كرونوس فى إصابة العديد من أجهزة الكمبيوتر فى جميع أنحاء العالم وسرقة المعلومات المصرفية".

وكلتا التهمتين تحملان عقوبة قصوى مدتها خمس سنوات فى السجن وغرامات تصل إلى 250 ألف دولار، تم إدانة هذه القضية من قبل النقاد الذين يجادلون بأن الباحثين غالبا ما يعملون مع رمز الكمبيوتر التى يمكن نشرها لأغراض ضارة. وقال هتشينز لنقابة الصحفيين: "إن الحكم لم يتم تحديد موعده بعد".