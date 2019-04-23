شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. ويليس كارير المسئول عن وجود التكييف فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تستطع العيش بدون تكييف فإن الفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى ويليس كارير، الرجل الذى يقف خلف هذا الابتكار، ففى عام 1902 حصل كارير على براءة اختراع لمكيف الهواء، وهو جهاز من شأنه أن يؤثر على إنتاجية المصانع، وتصميم المبانى، ونمو المدن.

ووفقا لما ذكره موقع " Explainthatstuff" العلمى فاخترع كارير، الذى كان يعمل مهندسا بشمال الولايات المتحدة، مكيف الهواء، والذى كان بمثابة جهاز من شأنه أن يحدث ثورة فى بيئات العمل، ويغير الحياة إلى الأبد فى الولايات الجنوبية وغيرها من الأماكن ذات المناخات الحارة والرطبة.

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ولد كارير فى عام 1876 فى نيويورك، وعمل فى جامعة كورنيل، ودرس الهندسة الميكانيكية وحصل على درجة الماجستير، حيث كانت وظيفته الأولى فى شركة التدفئة، وكان يعمل على أنظمة التدفئة التجارية لتجفيف البضائع مثل القهوة.

وعندما بدأت جداول بياناته فى توفير أموال للشركة التى يعمل بها، تمت ترقيته إلى منصب رئيس قسم الهندسة التجريبية، وكانت محاولات إنشاء آلة تبريد قد تم إجراؤها فى الماضى، ولكن معظمها كانت مجرد مخططات تهوية، ولم تنجح أى منها.

أما فى عام 1902 صمم كارير جهاز تحكم بالرطوبة الميكانيكية لمتجر للطباعة فى بروكلين، وبعدها بعدة سنوات استطاع أن يسجل براءة اختراع لشركته التى أنشأها.