7 أيام حر بداية من الغد.. موجة ساخنة تضرب البلاد لمدة أسبوع (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية لتسجل 26 درجة حول المعدل الطبيعي، على أن تبدأ موجة الارتفاع بداية من غدٍ الأربعاء، وحتى الاثنين المقبل.

وأوضح شاهين في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الارتفاع في درجات الحرارة يشهد نشاطًا لرياح شمالية شرقية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، لافتًا إلى انكسار هذه الموجة بدء من يوم الثلاثاء لتعود للمعدلات الطبيعية مع تحسن الأحوال...