شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على لوحة مفاتيح اللاب توب لأطول فترة ممكنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تكتب كثيرًا وتستخدم اللاب توب كجهاز الكمبيوتر الرئيسي، فلا تتفاجأ مطلقًا إذا كانت لوحة المفاتيح تبدأ فى الانهيار.

دعنا نفترض أنك تكتب 1000 كلمة يوميًا، لذلك تضغط على ما يصل إلى 50 - 100 ألف مفتاح في الأسبوع، فلن يستغرق الأمر أكثر من بضع سنوات حتى يمكنك تسجيل ملايين من الضغطات، وهو ما يمثل تقريبًا متوسط العمر المتوقع للوحة المفاتيح الأساسية.

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ووفقا لما ذكره موقع " Explainthatstuf" العلمى، فإن لوحات مفاتيح اللاب توب مصممة للاستخدام المتوسط، ففي كل مرة تضغط فيها، تضغط طبقات الاتصال معًا، لذلك ستجد بعض المفاتيح تلتصق نهائياً حتى عندما لا تضغط، لأن الطبقات ترفض الانفصال مرة أخرى.

من هنا كان الحل الوحيد يتمثل فى أن تستعين بلوحة مفاتيح خارجية موصلة بـ USB وتستخدمها على اللاب توب، والتى تستخدمها بشكل روتيني فى الأعمال الطويلة، وبذلك قد توفر حالة جيدة لكل من لوحة المفاتيح الأساسية والإضافية أيضًا وتتيح لك الكتابة بشكل أسرع ولا تتعرض لصيانتها أو تغييرها فى وقت قريب.