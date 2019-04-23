شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كله تحت أمرك.. متحدثا أليكسا وجوجل يقدمان لك طلب جواز السفر صوتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستتمكن من مطالبة متحدث جوجل ومساعد أليكسا بجواز سفر جديد ببساطة الآن، ولن يقتصر الأمر على ذلك ولكن هناك مجموعة من الخدمات العامة التى أصبحت متاحة من خلال المساعد الذكى مثل Amazon Echo أو Google Home.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى فبعد مشروع تجريبى مدته ستة أشهر من قبل فريق من الخدمة الرقمية الحكومية ببريطانيا، سيتمكن للناس من الوصول إلى أكثر من 12000 من المعلومات الرسمية من موقع Gov.uk دون لمس لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

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وتتراوح التفاصيل المتاحة من خلال النظام من كيفية التقديم لرعاية الأطفال المجانية إلى المعدل الأساسي للضريبة والحد الأدنى للأجور الوطنية. وقال مسئولون إنه يمكن تمديدها قريباً لتغطية خدمات إضافية مثل معرفة تفاصيل حول كيفية الزواج وتجديد الوثائق.

وقال جينيفر ألوم رئيس Gov.uk: "هذه النتائج جيدة لأن الخدمات الصوتية يمكن أن تكون وسيلة مريحة حقًا للحصول على المعلومات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة فى استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف".

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء أوليفر دودن: "يتعلق الأمر بتسهيل الحياة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إلى معلومات حول الخدمات الحكومية".