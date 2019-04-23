شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتشتغل إزاى.. 6 أجزاء مهمة داخل "البرنتر" بتاعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم كيف تعمل آلة الطباعة "البرنتر" التى توجد فى منزلك ومكان عملك، هذا ما يجب عليك أن تعرفه فهذه الآلة التى تطبع لك الأوراق، مكونة من عدة أجزاء تعمل معا من أجل أن تنتهى بهذه المهمة التكنولوجية، والتى نقدمها وفقا لما ذكره موقع " Explainthatstuff" التكنولوجى.



برنتر 6 أجزاء رئيسية فى عمل "البرنتر" 6 أجزاء رئيسية فى عمل "البرنتر" 1. التروس البلاستيكية التي يقودها محرك كهربائي، والذى يلف البكرات التي تدفع الورقة من خلال الطابعة.

2. كابل الشريط المرن يحمل تعليمات الطباعة من الدائرة الإلكترونية داخل البرنتر إلى جزء الحركة، حيث تحتوي طابعات Inkjet على دوائر تقوم بترجمة الإرشادات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى حركات دقيقة لرأس الطباعة.

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3. بكرات البلاستيك والمطاط التى تقوم بضغط الورقة بإحكام حتى يمكن نقلها عبر الطابعة بدقة مطلقة.

4. معدن يوجه رأس الطابعة أثناء تحريكها للخلف وللأمام.

5. عجلات مسننة في مقدمة الطابعة تساعد على إمساك الورق بأمان ونقله بدقة.

6. تطبع الطباعة من اليسار إلى اليمين ثم تقلب معلومات الطباعة وتطبع للخلف من اليمين إلى اليسار، وذلك يسمح بطباعة الصفحات بشكل أسرع.