شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. كم تكلف أول رحلة للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدر رحلة المريخ الأولى التى ستنقل أول أربعة أشخاص إلى الكوكب الأحمر بمبلغ 6 مليارات دولار. ووفقا لما ذكره موقع "mars-one"فهذه هى تكلفة جميع الأجهزة مجتمعة، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية، كما أنه لكل مهمة مأهولة مهمة أخرى، بما فى ذلك الأجهزة والعمليات، وتقدر رحلة Mars One التكاليف بمبلغ 6 مليارات دولار فقط، ومع تقدم المهام من خلال مراحل التطوير ستصبح تقديرات التكلفة أقل. تقديرات توزيع التكلفة الحالية: - 450 مليون دولار أمريكى لأول مهمة هبوط لمركبة غير مأهولة إلى المريخ. -425 مليون دولار لقمر الاتصالات. Advertisements -900 مليون دولار لأول مهمة متجول مريخ. -2300 مليون دولار لجميع المعدات واللوازم المتبقية قبل البعثة البشرية. -1250 مليون دولار لإرسال أول طاقم إلى المريخ. -582 مليون دولار للعمليات، بما فى ذلك اختيار رواد الفضاء والتدريب. -93 مليون دولار للمحطات الأرضية والتكاليف الأخرى. - 1850 مليون دولار سنويًا لمهام المتابعة الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالأرقام.. كم تكلف أول رحلة للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.