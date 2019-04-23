الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G يتفوق على الجميع في إختبارات الأداء بفضل الذاكرة التخزينية السريعة

فاطمة أيت طالب - دبي - المنافسة على لقب الهاتف الذكي الأفضل أداءً تزداد شراسة وقد يكون لدينا في المستقبل القريب بطل جديد، وهو الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الذي تصدر مؤخرًا الرسومات البيانية على منصة AnTuTu. يعتبر الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G نفسه من بين العديد من الهواتف الذكية التي تستخدم المعالج Snapdragon 855، ولكن من المثير للإهتمام أن نجد بأن هذا المعالج ليس العنصر الوحيد الذي ساهم في تفوق هذا الهاتف، وإنما هناك أيضًا الذاكرة التخزينية.

التقرير الصادر من منصة AnTuTu يقول بأن الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G هو أول هاتف ذكي يجمع بين المعالج Snapdragon 855 ونظام الملفات F2FS. تم تطوير هذا النظام من قبل شركة سامسونج خصيصًا ليتم إستخدامه مع رقاقات الذاكرة التخزينية، مما يجعله أسرع بكثير من نظام الملفات ext4 المستخدم من قبل معظم أجهزة الأندرويد والمصمم من أجل الذواكر التخزينية HDD.

لسبب ما، قررت شركة سامسونج التمسك بنظام الملفات ext4 في هواتف Galaxy S10 الجديدة. يستخدم الهاتف Google Pixel 3 نظام الملفات F2FS، ولكن هذا الهاتف يستخدم المعالج Snapdragon 845 بدلاً من المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ولكن من المفترض أن تقوم شركة جوجل بإستخدام نظام الملفات F2FS والمعالج Snapdragon 855 معًا في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في وقت لاحق من هذا العام.

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على أي حال، الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G حقق أداء أفضل بنسبة 50 في المئة عندما يتعلق الأمر بالذاكرة التخزينية مقارنة مع الهواتف الذكية الأخرى المزودة بالمعالج Snapdragon 855، ولكن الفضل في ذلك لا يعود فقط إلى نظام الملفات الجديد، فالهاتف الرائد الجديد لشركة ZTE يستخدم رقاقة الذاكرة Sandisk iNAND 8521 مع تكنولوجيا 64layer 3D NAND التي تقوم بتحسين الكتابة المتسلسلة والعشوائية. ويمكن أن تصل سرعة الكتابة المتسلسلة لرقاقة الذاكرة هذه إلى 500 ميجابايت في الثانية بينما تبلغ السرعة المتوسطة لرقاقات الذاكرة المستخدمة في هذا النوع من الهواتف الذكية نحو 200 إلى 250 ميغابايت في الثانية.

يقترب الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G من تحقيق أقصى إستفادة من رقاقة الذاكرة، فقد وصل إلى 792 ميجابايت في الساعة في سرعة القراءة المتسلسلة و486 ميجابايت في الثانية في سرعة الكتابة المتسلسلة، في حين بلغ عدد عمليات القراءة العشوائية 5314 IOPS، وعدد عمليات الكتابة العشوائية نحو 2527 IOPS.

وإلى جانب رقاقة الذاكرة الفائقة السرعة ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، فالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد يَعِدُ أيضًا بجلب شاشة OLED مبتكرة بحجم 6.47 إنش مع تقنية جديدة تسمح بالتخلص من 30 في المئة من سمكها. وعلاوة على ذلك، فقد قالت شركة ZTE كذلك أن الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G سيأتي مع إطار سفلي ( الذقن ) بسمك لا يتعدى 1.8 ملمتر. عمومًا، من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G بشكل رسمي في الصين يوم 6 مايو.