الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Lenovo Z6 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يوم واحد من إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Z6 Pro، قام نائب الرئيس التنفيذي لشركة Lenovo بنشر صورة تستعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. ولقد رأينا من قبل النتائج المميزة التي حققها هذا الهاتف في إختبارات الأداء، وعينات من الصور الملتقطة بهذا الهاتف، فضلا عن العلبة الخاصة بالجهاز. والآن، تأكدنا كذلك من المواصفات التقنية النهائية للهاتف.

ووفقا لما نراه، فقد تأكد وصول الهاتف Lenovo Z6 Pro مع شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، وتأكد أيضًا وصوله مع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد تأكدنا مرة أخرى اليوم أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة.

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وإلى جانب ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم بطارية بسعة 4000mAh ستدعم على الأرجح تقنية الشحن السريع، وأنه سيدعم تكنولوجيا الصوت الثلاثي الأبعاد Dolby Panoramic Sound، كما أنه سيضم نظام للتبريد بالسائل.

Lenovo Z6 Pro سيكون أيضًا على الأرجح أول هاتف ذكي من شركة Lenovo يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع العلم بأنه سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ZUI 11. عمومًا، المعلومات المتعلقة بالأسعار وموعد الإطلاق سيتم الكشف عنها على الأرجح يوم غد الثلاثاء. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا غدًا للحصول على التفاصيل الكاملة.