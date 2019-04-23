LG تسجل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي يضم ثلاث كاميرات في الواجهة الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG بتسجيل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي مزود بثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية وبثلاث كاميرات أخرى في الواجهة الأمامية. وتم تسجيل هذه البراءة لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO، وتم عرضها للعموم يوم الجمعة الماضي.

الهاتف الذي يظهر في الرسومات التخطيطية المرفقة مع براءة الإختراع يضم ثلاث كاميرات في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. لم يتم توظيح وظيفة كل كاميرا بشكل صريح، ولكن يمكننا التكهن بأن إحدى هذه الكاميرات تضم عدسة عادية، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية، والكاميرا الثالثة مستشعر من نوع Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. قد لا يكون هذا هو النظام المقصود، ولكن نظرًا إلى أنه تم إدراج مستشعر Time Of Flight في الهاتف LG G8 ThinQ، فقد يكون هذا النظام ممكنًا.

بالنظر لتصميم الهاتف في الرسم التخطيطي، قد يكون هذا هو خليفة الهاتف LG V50 ThinQ الذي أعلنت عنه شركة LG قبل شهرين في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019. الواجهة الخلفية لهذا الهاتف تشبه كثيرًا الواجهة الخلفية للهاتف LG V50 ThinQ بفضل تواجد الكاميرا الثلاثية. في الواقع، التصميم العام لهذا الهاتف المجسد في براءة الإختراع هذه يشبه إلى حد كبير الهواتف الرائدة الحالية لشركة LG.

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الجانب الأيسر للهاتف يضم أيضًا أزرار التحكم بالصوت وزر المساعد الرقمي Google Assistant، في حين يحتوي الجانب الأيمن على زر التشغيل ودرج الشريحة SIM. حتى الجزء العلوي من الهاتف فارغ مثل LG G8 ThinQ و LG V40 ThinQ.

وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية الثلاثية، فهناك تغيير بارز واحد أخر ملاحظ في براءة الإختراع هذه، وهو غياب منفذ السماعات 3.5mm. هل هذا يعني أن شركة LG ستتوقف عن تضمين هذه الميزة في هواتفها الذكية في المستقبل؟ حسنًا، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من ذلك.