فيديو يستعرض لنا الهاتف Huawei Mate 20X 5G من زوايا مختلف

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار الأيام القليلة الماضية، رأينا العديد من التقارير والتسريبات التي تتمحور حول الهاتف Huawei Mate 20X 5G القادم من شركة Huawei. بعد رؤية الصور لعلبة هذا الهاتف، فقد تم مؤخرًا كذلك نشر مقطع فيديو على اليوتيوب يستعرض لنا هذا الهاتف.

هذا الفيديو يستعرض لنا الهاتف Huawei Mate 20X 5G من بعض الزوايا، وهو الهاتف الذي يضم شعار 5G في الجزء الأوسط من واجهته الخلفية. وتشير المواصفات الواردة في مربع الوصف إلى أن الهاتف Huawei Mate 20X 5G سيأتي مع بعض التغييرات على مستوى المواصفات التقنية تشمل تقليص سعة البطارية إلى 4200mAh، ودعم تقنية الشحن السريع Huawei 40W SuperCharge.

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سيستخدم كل من Huawei Mate 20X 5G و Huawei Mate X القابل للطي المودم Huawei Balong 5000 التابع لشركة Huawei، والذي يتوافق بالفعل مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكن هذا المودم يحتاج إلى المزيد من المساحة داخل الهاتف Huawei Mate 20X 5G، وهذا ما يفسر تقليص سعة بطارية الهاتف من 5000mAh إلى 4200mAh.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Huawei Mate 20X 5G، فينبغي أن تكون مماثلة لمواصفات الهاتف Huawei Mate 20X الحالي، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يأتي كذلك مع شاشة بحجم 7.2 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية الموجودة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. لم تذكر لنا شركة Huawei أي شيء بشأن موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G، ولكن من المفترض أن يصل جنبا إلى جنب مع الهاتف القابل للطي Huawei Mate X في وقت ما خلال النصف الثاني من هذا العام.