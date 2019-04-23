الهاتف Realme C2 يجلب بطارية كبيرة والمعالج MediaTek Helio P22 مقابل 85$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن Realme 3 Pro، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا كذلك عن الهاتف Realme C2 في الحدث الذي عقدته الشركة اليوم. ويتم تسويق هذا الهاتف على أنه منخفض التكلفة، ولكنه يجلب معه بعض الميزات من الهواتف المتوسطة، بما في ذلك المعالج MediaTek Helio P22 المصنع بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر.

وبغض النظر عن المعالج MediaTek Helio P22، فالهاتف Realme C2 الجديد يضم كذلك شاشة +HD بحجم 6.1 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبطارية بسعة 4000mAh.

ونظرًا إلى أن الهاتف Realme C2 يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع، فهو يأتي بدلاً من ذلك مع خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.0.

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عمومًا، الهاتف Realme C2 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق بسعر يعادل 85 دولار أمريكي لنسخة 2GB/16GB، وبسعر يعادل 115 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB. ووفقا لشركة Realme، فسوف يتم عرض الهاتف Realme C2 الجديد للبيع يوم 15 مايو في الهند.