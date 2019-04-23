شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صور للشفق القطبى لتحذير الإنسانية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ناسا صوراً جديدة مذهلة للشفق القطبى، ولكنها أصدرت معها تحذيرًا مخيفا لكل من يعيش هنا على الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، قال علماء الفلك، إن الشفق القطبي يحدث عندما تصطدم جسيمات مشحونة من الشمس في الغلاف الجوي للأرض.

وعادة هذه العواصف الشمسية ليست مدعاة للقلق، لكن يخشى أن تتسبب شحنات الشمس القوية جدًا في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم من خلال إسقاط شبكات الاتصالات التي تشغل مجتمعاتنا.

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وكتبت ناسا: يثير الجمال اعجابنا، ولكن الخوف من الوحش مازال موجود، الجمال هو الشفق حيث يأخذ شكل دوامة خضراء رائعة، تُرى بين السحب الخلابة مع القمر الساطع إلى جانب النجوم في الخلفية، ولكن الوحش هو موجة من الجسيمات المشحونة التي تخلق الشفق ولكنها قد تضعف الحضارة بأكملها في يوم من الأيام.

وكانت قد حدثت العاصفة الشمسية الأكثر شهرة في عام 1859، عندما تم إنتاج نبضات من الجسيمات المشحونة أثناء انفجار شمسي، والتى إذا حدث هذا اليوم، فإن النتائج ستكون مدمرة، فإن الضرر قد يحدث لشبكات الطاقة العالمية والإلكترونيات على نطاق لم يسبق له مثيل بعد.