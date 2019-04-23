إيرادات هواوي للربع الأول تنمو 39% حتى مع الضغوط الأمريكية

قالت شركة هواوي اليوم الاثنين: إن إيراداتها في الربع الأول قفزت بنسبة 39% لتبلغ 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار)، في أول نتائج فصلية لشركة التقنية الصينية، وهي تُظهر أن الضغوط الأمريكية المتزايدة عليها لم تؤتِ ثمارها بعد.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة شنجن مقرًا لها، في بيان: إن هامش صافي ربحها بلغ نحو 8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، وهو أعلى بقليل من صافي ربحها للمدة ذاتها من 2018. ولم تكشف هواوي عن صافي ربحها الفعلي.

ويأتي إعلان النتائج المحدود في وقت كثفت فيه واشنطن حملتها على شركة هواوي غير المدرجة في البورصة، زاعمةً أن معداتها يمكن أن تستخدم للتجسس، وقد حثت الولايات المتحدة حلفاءها – في أكثر من مناسبة – على منع هواوي من بناء شبكات الجيل الخامس 5G.

ومن جانبها، نفت شركة هواوي مرارًا هذه المزاعم، وأطلقت حملة إعلامية لم يسبق لها مثيل، من خلال فتح مقرها الرئيس أمام الصحفيين، وجعل مؤسسها (رن جنغفي) يفتح بابه لإجراء المقابلات مع وسائل الإعلام.

وقالت الشركة الصينية، التي تعد أيضًا ثالث – ولمدة وجيزة؛ ثاني – أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، الأسبوع الماضي: إن عدد العقود التي فازت بها لتوفير معدات اتصالات الجيل الخامس 5G؛ قد زاد حتى في ظل الحملة الأمريكية.

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وبحلول نهاية شهر آذار/ مارس، أعلنت هواوي عن توقيعها 40 عقدًا تجاريًا من الجيل الخامس مع شركات الاتصالات، وشحن أكثر من 70,000 محطة أساسية لشبكات 5G إلى الأسواق حول العالم، وتتوقع أن يبلغ العدد نحو 100,000 بحلول شهر أيار/ مايو المقبل.

وكانت أعمال هواوي في قطاع الشبكات قد شهدت أول انخفاض في إيراداتها خلال عامين في عام 2018. لكن رن جنغفي قال في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” CNBC الأمريكية في وقت سابق من الشهر الحالي: إن مبيعات معدات الشبكات ارتفعت بنسبة 15%، في حين زادت مبيعات الشركة الاستهلاكية أكثر من 70% في الربع الأول.

وقال جو بينج، رئيس مجلس الإدارة بالتناوب: إنه يتوقع أن تحقق كل المجموعات التجارية الثلاث: المستهلك، وشركات الاتصالات، والمؤسسات، نموًا مزدوج الرقم خلال عام 2019.

وقالت شركة هواوي اليوم الاثنين أيضًا: إنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي في الربع الأول. ولم تكشف النقاب عن أرقام قابلة للمقارنة قبل عام، ولكن وفقًا لشركة أبحاث السوق “إستراتيجي أناليتيكس” Strategy Analytics، فقد شحنت هواوي 39.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2018.