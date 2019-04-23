سامسونج قد تؤجل إطلاق Galaxy Fold القابل للطي

أفاد تقرير إخباري بأن شركة سامسونج أجّلت حدثها الخاص بإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، “جالاكسي فولد” Galaxy Fold، في الصين، ليُثير هذا القرار شكوكًا في مستقبل الهاتف، الذي يبدو أنه غير مستعد لدخول السوق.

وكان من المقرر أن تعقد الشركة الكورية حدثين، الأول في هونج كونج يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 نيسان/ أبريل 2019، والآخر بعد غدٍ الأربعاء الموافق 24 نيسان/ أبريل 2019، ولكن كلا الحدثين أُجِّلا لأسباب تتعلق بالمكان، وليس بأي شيء آخر، وفق ما نقل موقع “سام موبايل” SamMobile – المتخصص بأخبار سامسونج – عن شخص قال: إنه مطلع على الأمر.

ونُقل عن سامسونج قولها: إن سبب تأجيل حدث الإطلاق يتعلق بمشكلات في المكان. ويُشاع أن تأجيل حدثي الإطلاق سوف يؤثر على الأرجح على موعد شحن الهاتف الجديد إلى الصين. أما حدث إطلاق الهاتف المقرر في 26 نيسان/ أبريل الجاري في الولايات المتحدة فلم يطرأ عليه أي تغيير.

ويأتي تأجيل حدث إطلاق هاتف “جالاكسي فولد” في الصين في أعقاب منشورات نُشرت يوم الأربعاء الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وأفادت بأن الهاتف يعاني من خلل في الشاشة بالنسبة لبعض المراجعين الصحفيين، وذلك بعد يوم أو يومين فقط من الاستخدام.

ومن جانبها، قالت شركة سامسونج: إنها تلقت تقارير “قليلة” عن الأضرار التي لحقت بشاشات عينات من هاتفها الذكي القابل للطي، الأمر الذي يُعتقد أنه قد يزيد من احتمال صعوبة أن يحظى الهاتف بقبول في السوق، خاصةً أنه سيُباع بسعر باهظ قدره 1,980 دولارًا أمريكيًا.

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وقالت سامسونج في بيان: “سنفتش هذه الوحدات بدقة … لتحديد سبب المشكلة”. وأعادت مشكلة الشاشة في هاتف “جالاكسي فولد” إلى الأذهان المشكلات التي واجهتها سامسونج مع هاتف “جالاكسي نوت7” Galaxy Note7 في عام 2016، إذ أدت عيوب في البطارية والتصميم إلى اشتعال النار في بعض الوحدات أو انفجارها، مما أجبر سامسونج على استدعاء وإلغاء مبيعات الهاتف. ولقد أدى هذا الاسترداد إلى محو جميع الأرباح تقريبًا في قسم الهواتف المحمولة من سامسونج، في الربع الثالث من عام 2016.

ويشبه هاتف “جالاكسي فولد” من الشركة الكورية الجنوبية الهواتف الذكية التقليدية، ولكنه يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة ثانية بحجم حاسب لوحي صغير، وبقياس 7.3 بوصات. بالإضافة إلى وجود شاشة صغيرة خارجية.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحظى الهاتفان القابلان للطي: “جالاكسي فولد” وهاتف “ميت إكس” Mate X من هواوي، بمبيعات قوية لحداثة الفكرة، إلا أن التصميمات الجديدة حظيت بالترحيب باعتبارها تؤطر لمستقبل الهواتف الذكية، التي لم تشهد سوى القليل من الابتكارات والمفاجآت، منذ أن طرحت شركة آبل أول هاتف “آيفون” iPhone في عام 2007.

وصرحت سامسونج في وقت سابق بأنها تخطط لإنتاج ما لا يقل عن مليون وحدة من هاتف “جالاكسي فولد”، مقابل إجمالي 300 مليون هاتف تنتجها سنويًا. ولقد أغلقت طلبات الشراء المسبقة بسبب “الطلب المرتفع”.