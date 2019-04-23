كريم تطلق خدمة المساعدة على الطريق في دبي

أعلنت شركة خدمات الركوب “كريم” Careem يوم الأحد عن إطلاق خدمة جديدة للمساعدة على الطريق في مدينة دبي، مع وجود خطة للتوسعة لاحقًا لتشمل الخدمة مناطق مختلفة في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان: إن خدمة المساعدة على الطريق تتضمن خدمات الطوارىء، التي من ضمنها الشحن الفوري لبطارية السيارة وتغيير البطارية في مكان العطل وتسليم الوقود إلى السيارة وذلك مقابل 100 درهم إماراتي كرسوم خدمة ثابتة بالإضافة إلى ثمن تكلفة البطارية المستبدلة وثمن الوقود.

وقالت غيد المكاوي، المدير العام لشركة كريم في الإمارات العربية المتحدة: “يسرنا إضافة خدمة جديدة ومميزة إلى محفظة خدماتنا في السوق وهي المساعدة على الطريق. وستعمل هذه الخدمة على تمكين العملاء من الاستمتاع بالتجربة والشعور بالراحة بفضل تطبيق كريم والتقنية الحديثة الذي يوفرها. خدمة المساعدة على الطريق جزء من التزامنا المستمر لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والتي تساعد في تحقيق التأثير الإيجابي وتسهيل حياة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة”.

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ويمكن لأصحاب السيارات حجز خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة بواسطة تطبيق كريم من خلال اختيار خيار “المساعدة على الطريق” ليحصلوا، وفقًا للشركة، على خدمة مميزة من واحد من أفضل الشركاء المحليين في هذا المجال.

يُشار إلى أن شركة كريم في تأسست في عام 2012 وتعمل حاليًا في أكثر من 120 مدينة في 15 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط. وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أعلنت شركة أوبر التي تعد المنافس الأبرز لكريم في المنطقة، وأشهر شركات خدمات الركوب في العالم، أنها توصلت مع كريم إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.