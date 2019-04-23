جوجل تحذر من مخاطر البشر على الأرض في “يوم…

يوافق اليوم الاثنين “يوم الأرض” Earth Day، وبهذه المناسبة غيرت شركة جوجل الصورة الخاصة بمحرك البحث التابع لها، التي تُعرف أيضًا باسم Doodle، لزيادة الوعي بالمخاطر التي أصبحت تهدد كوكب الأرض بفعل البشر.

وفي صورة اليوم، 22 نيسان/ أبريل 2019، لفتت جوجل النظر إلى ستة أنواع مختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض، بعضها لم يكتشفه البشر إلا في الآونة الأخيرة. ويتضمن Doodle اليوم أيضًا حقائق ممتعة عن الكائنات الحية، ويوفر للفضوليين فرصة لمعرفة المزيد عنها في البحث.

يُشار إلى أن “يوم الأرض” هو يوم يستهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض. أسسه السيناتور الأمريكي (غايلورد نيلسون) يومًا بيئيًا تثقيفيًا عُقد لأول مرة في 22 نيسان/ أبريل 1970. والآن يُحتفل باليوم في أكثر من 175 دولة. وبعض البلاد تسميه أسبوع الأرض، وتحتفل به على مدار أسبوع كامل.

أما عن السبب وراء “يوم الأرض” فقد جاء استجابةً لتسرب النفط الذي حدث في عام 1969 قبالة ساحل كاليفورنيا، حيث تسبب انسكاب أكثر من 3 ملايين جالون من النفط في قتل أكثر من 10,000 من الطيور البحرية، والدلافين، والفقمات، وأُسُود البحر. ويهدف الاحتفال السنوي به إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية، مع عقد مناسبات في جميع أنحاء العالم تشجع إعادة التدوير، والحد من التلوث، والعناية بكوكب الأرض.

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ويهدف موضوع “يوم الأرض” لهذا العام على موقع جوجل إلى لفت الانتباه إلى التدمير العالمي السريع، الذي أسفر عن تناقص حاد في أعداد النباتات، والحياة البرية في العالم. وتربط منظمة EarthDay.org هذا التناقص بالظواهر التي سببها الإنسان، مثل: تغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان الموائل، والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة، والتلوث، والمبيدات.

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وتشمل الكائنات الحية التي ظهرت في Doodle جوجل لهذا العام: طائر “القطرس الجوال”، وأطول شجرة في العالم، وأصغر ضفدع في العالم، وزنبقة مياه الأمازون، وسمكة نادرة عمرها 107 ملايين سنة، والحشرة العمياء، التي هي من بين أعمق المخلوقات الأرضية موطنًا في العالم.

يُشار إلى أن رسومات Doodles تأتي كتغييرات، وزخارف، تُدخَل على شعار جوجل؛ احتفاءً بشخصيات مختلفة، أو أحداث متنوعة، أو مناسبات خاصة، مثل: الأعياد، والذكريات السنوية، وحياة مشاهير الفنانين والعلماء.