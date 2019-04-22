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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. بريطانيا تستغنى عن الفحم وأبل تخسر أمام Swatch

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا فاتتك متابعة الأخبار والأحداث التكنولوجية التى ظهرت اليوم ونالت اهتمام الصحف والمواقع العالمية، فيستعرض الحصاد التالى كل هذه الأخبار، لتتمكن من متابعة ما فاتك ومعرفة أهم وأبرز الأخبار العملية والتكنولوجية.

 

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