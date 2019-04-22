شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. بريطانيا تستغنى عن الفحم وأبل تخسر أمام Swatch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا فاتتك متابعة الأخبار والأحداث التكنولوجية التى ظهرت اليوم ونالت اهتمام الصحف والمواقع العالمية، فيستعرض الحصاد التالى كل هذه الأخبار، لتتمكن من متابعة ما فاتك ومعرفة أهم وأبرز الأخبار العملية والتكنولوجية. تفتكر رحلة المريخ هتاخد كم شهر فى الطريق..اعرف المدة وخطة توافد البشر الحكومة البريطانية تتيح الوصول للمعلومات الحكومية بمساعد جوجل وأمازون فيديو صادم لانفجار مركبة ناسا لنقل الرواد للفضاء أثناء اختبارات السلامة تعرف على كلمات السر الأكثر عرضة للاختراق.. ليفربول وأشلى بالمقدمة الصين تعلن عن قواعد جديدة للموافقة على إطلاق الألعاب بالبلاد أبل تخسر معركة قانونية جديدة أمام Swatch.. اعرف التفاصيل Advertisements باحثون يطورون نظاما جديدا لتحسين قدرات الروبوتات على اللمس بريطانيا تعيش 86 ساعة متواصلة دون الاعتماد على الفحم لحماية البيئة إيلون موسك: نستعد لطرح تقنية لربط أدمغة البشر بأجهزة الكمبيوتر تعرف على تفاصيل أمطار الشهب والدش النيزكى الذى سيظهر بالسماء اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. بريطانيا تستغنى عن الفحم وأبل تخسر أمام Swatch لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.