شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تطرح سلسلة تلفزيونات QLED بتقنية 8K الجديدة فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - سامسونج تنتج Super Big TVs بمقاس 82 بوصة للمرة الأولى في مصنعها ببني سويف وتطلقها في الأسواق المصرية ومنها للمنطقة

خلال مؤتمر صحفى عقد بفندق فورسيزونز نايل بلازا، أزاحت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الستار عن أحدث شاشاتها التي تتمتع بتقنية 8K الفائقة، حيث تم استعراض وظائف هذه الشاشات المبتكرة التي تعمل على نقل تجربة المشاهدة إلى مستوى جديد من التميز لتُشكل بداية مرحلة جديدة من الإمكانات في عالم شاشات التلفزيون. وتقدم سلسلة “QLED” لعام 2019 صور فائقة الدقة والوضوح والجودة العالية في التصميم، وذلك لاحتوائها على معالج بتقنية العرض النقطى بدقة 8K، إضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية بأحجام مختلفة أكثر من السابق.

وقد تم دعم هذه التقنية المميزة بخاصية الذكاء الاصطناعى، والذي يمكن هذه الشاشات الجديدة من التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة "8K". كما شهد المؤتمر الصحفي إطلاق شاشة Super Big TVs فى حجم جديد وهو 82 بوصة، و التى يتم إنتاجها لأول مرة من خلال مصنع سامسونج ببنى سويف بهدف ملاءمة جميع الأذواق والإستخدامات.

خلال المؤتمر صرح جايهوان لي، المدير التنفيذي لشركة سامسونج إلكترونيكس قائلًا: "لدينا اليوم أكثر من كشف نخص بهم الأسواق المحلية في مصر، والتي نعمل من خلال تواجدنا فيها على أن تصبح مركزًا يستقبل أحدث ابتكاراتنا، لإننا نهتم بهذه السوق كسوقًا رئيسيًا في المنطقة"

من جانبه فقد أعرب المهندس قاسم حسن رئيس قطاع التلفزيونات في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن فخره بما أحرزه قطاع التلفزيونات من تقدم على مدار السنوات الماضية ، ليشهد القطاع طفرة مميزة بعد بناء مصنع بني سويف لتصنيع الشاشات. فاليوم تم تصنيع شاشات سامسونج Super Big TVs 82 بوصة لأول مرة وطرحها للبيع فى مصر ومنها إلى جميع أسواق المنطقة، وهو ما يعكس التزام شركة سامسونج تجاه تطوير القطاع في مصر وبالتالي المساهمة في تحسين مكانة المنتج المحلي وتحويل مصر إلى منصة تصدير من الدرجة الأولى على مستوى المنطقة والعالم فيما بعد. .

Advertisements

واستمرارًا لنجاح حملتها التي انطلقت خلال مباريات كأس العالم العام الماضية والتي أطلقت خلالها سامسونج شاشات عرض ذو إمكانات فريدة تجعل تجربة المشاهدة أكثر تميزًا، تحت إسم " Football TV 2019 " ، فقد أعلنت سامسونج عن إطلاقها للشاشات الذكية فى نسختها الجديدة " Football TV 2019 "خلال فترة عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في شهر يونيو القادم في مصر. وتتميز النسخة الجديدة من شاشات Football TV 2019 بخاصية الذكاء الإصطناعي AI Upscaling والتي تمكن التلفزيون من تحسين جودة المشاهدة لجعلها أكثر حيوية وديناميكية، حيث تعمل هذه الخاصية على تحسين التفاصيل والوضوح ومعالجة الصورة لأعلى درجة ممكنة تصل 4K/8K فى بعض الموديلات. بالاضافة الى خاصية Smart View والتى تتميز بها تلفزيونات سامسونج عن أى شاشات أخرى، فهى تتيح للمستخدم توصيل الهاتف المحمول بالتلفزيون في خطوة واحدة و التعرف على أى جهاز تم توصيله بالشاشة تلقائيا بخاصية Auto Detect. وأيضا التحكم فى جميع الاجهزة بريموت كنترول واحد بخاصية One Remote.

جودة بصرية غير مسبوقة ومعالج Quantum Processor الجديد كليًا بخاصية الذكاء الصناعى AI

تعمل سامسونج من خلال شاشاتها الجديدة لعام 2019 على الإرتقاء بالجودة البصرية والدقة إلى مستوى جديد كليًا، وهو السبب في طرحها شاشات QLED 2019 المعززة بتقنية 8K والمعالج Quantum Processor التي طورته سامسونج، فمن الممكن الآن مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 8K علي التليفزيون، لإن التليفزيون قادرًا على ترقية جودة المحتوى البصري وعرضها بكل وضوح. بالإضافة لدقة 8K، توفر الشاشات تقنية HDR أيضا، مما يعنى أقصى درجة من السطوع لإعدادات وظروف المشاهد في الغرفة، وبذلك تظهر المشاهد المعززة بـ Quantum HDR أكثر ديناميكية. كما انه من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ، تساعد خاصية AI Upscaling على تحويل المحتوى البصري ذو الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة والحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحًا.

الصوت الأمثل لكل مشهد

لم يتم الاهتمام فقط بالصورة أو المحتوى البصري للشاشات، لكن كان للصوت أيضًا نصيبًا، ليتم تدعيم صوت تلفزيونات 8K الجديدة من سامسونج بمنظومة صوت تعتمد في تعرفها على نوعية المشاهد على الذكاء الإصطناعي أيضًا ويتم تعديلها تلقائيًا وفقًا لمعطيات المشهد المعين، ليتم الحصول على تجربة الصوت الأمثل لكل مشهد.